Voglauer: „Raus aus Flughafen, kostet Millionen!“

„Ich würde Klagenfurt so schnell wie möglich aus der Beteiligungsgesellschaft für den Flughafen abziehen – das kostet Millionen. Heutzutage jubeln wir schon über 200.000 Passagiere, wir hatten bereits 500.000! Spätestens in Zeiten der Koralmbahn spricht in Klagenfurt keiner mehr vom Flughafen.