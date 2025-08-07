Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TV-Messe aus dem Dom

„Man stirbt nur einmal, man lebt jeden Augenblick“

Kärnten
07.08.2025 22:02
Aus dem Dom zu Klagenfurt wird am Sonntag der Gottesdienst übertragen.
Aus dem Dom zu Klagenfurt wird am Sonntag der Gottesdienst übertragen.(Bild: Diözesan-Pressestelle/Assam)

Groß ist der Aufwand, einen Gottesdienst im Fernsehen und Radio zu übertragen, aber die Vorbereitung nehmen alle gern auf sich, schauen und hören doch Sonntag für Sonntag österreichweit gut 750.000 Menschen zu. Auch am 10. August, wenn aus dem Dom zu Klagenfurt gesendet wird.

0 Kommentare

Aus der Peter und Paul-Kirche in der Kärntner Landeshauptstadt wird am 10. August von 10 bis 11 Uhr der Gottesdienst übertragen – in den Regionalradios und im Fernsehen auf ORF III. Es ist eine Messe, die zur Reihe „Musica sacra“ gehört: Am Sonntag bringen Chor und Orchester der Dommusik sowie Solisten die Missa brevis in G von Wolfgang Amadeus Mozart; Leitung: Domkapellmeister Thomas Wasserfaller, an der Orgel: Maximilian Senk. „Die großen Chor-Orchestermessen haben in der Dompfarre Tradition und wollen die mitfeiernden Menschen in einem Gesamtkunstwerk von Liturgie, Musik und Verkündigung mehrfach ansprechen“, sagt Dompfarrer Peter Allmaier.

Musica sacra

Das Festival „Musica sacra“ im Klagenfurter Dom hat sich seit 1977 der Pflege der klassischen österreichischen Kirchenmusik verschrieben. Die Dommusik Klagenfurt gestaltet dabei im Juli und August die Sonntagsgottesdienste mit Chor-Orchester-Messen bedeutender Komponisten musikalisch. Im Anschluss an die Sonntagsgottesdienste finden Orgelmatineen statt.

Den Abschluss der diesjährigen „Musica sacra“ bildet der Festgottesdienst zum Hochfest Mariä Himmelfahrt am Freitag, 15. August, bei dem die „Missa solemnis“ von Carl Ditters von Dittersdorf zur Aufführung kommt.

In seiner Predigt werde er die Bereitschaft, den richtigen Augenblick zu erkennen, in den Blick nehmen. „Der alte Spruch, wonach man nur einmal lebt, ist nicht wahr. Vielmehr ist richtig, dass man nur einmal stirbt, aber jeden Augenblick lebt“. Man könne somit, so Dompfarrer Allmaier, „jeden einzelnen Augenblick als den Zeitpunkt ansehen, an dem wir über ein gelungenes Leben diesseits und jenseits entscheiden“.

Evangelisches Bethaus wurde katholische Kathedrale
Der Dom zu Klagenfurt ist seit 1787, seit Franz Xaver von Salm seine Residenz von Gurk nach Klagenfurt verlegte, die Kathedralkirche der Diözese, in welcher der Bischof seinen Sitz hat.

Erbaut war die Kirche aber 1578 als evangelisches Bethaus worden; als eines der ersten evangelischen Kirchenbauten. Im Westen war ein Spital angebaut worden.

Die katholische Reformationskommission schloss die Kirche im Jahr 1600 und übergab sie den Jesuiten, die das Spital zur Schule machten und bis 1773 führten.

1928 entstanden die von Suitbert Lobisser an die Chorwände gemalten Szenen der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Die Kanzel und die Apotheose des heiligen Nepomuk wurden nach einem Entwurf von Josef Ferdinand Fromiller gestaltet.

Seit 1787 ist im Dom die Dommusik nachweisbar. Berühmt ist dort die Mathis-Orgel und die junge Marienorgel im Chorraum. Mit regelmäßigen Konzerten werden kulturelle Akzente gesetzt.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
196.073 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
124.002 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
120.579 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1486 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Kärnten
TV-Messe aus dem Dom
„Man stirbt nur einmal, man lebt jeden Augenblick“
Europa-League-Quali
Starker Auftritt! Nullnummer lässt WAC hoffen
Altstadtzauber 2025
Zauberhaft und bunt: Kleinkunst in Klagenfurt
Kärnten und Salzburg
Dieser junge Feuerwehrmann hilft in zwei Ländern!
Dramatischer Unfall
Jugendlicher rutscht mit Moped unter Linienbus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf