„Man stirbt nur einmal, man lebt jeden Augenblick“

Das Festival „Musica sacra“ im Klagenfurter Dom hat sich seit 1977 der Pflege der klassischen österreichischen Kirchenmusik verschrieben. Die Dommusik Klagenfurt gestaltet dabei im Juli und August die Sonntagsgottesdienste mit Chor-Orchester-Messen bedeutender Komponisten musikalisch. Im Anschluss an die Sonntagsgottesdienste finden Orgelmatineen statt.

Den Abschluss der diesjährigen „Musica sacra“ bildet der Festgottesdienst zum Hochfest Mariä Himmelfahrt am Freitag, 15. August, bei dem die „Missa solemnis“ von Carl Ditters von Dittersdorf zur Aufführung kommt.