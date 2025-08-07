Zauberhaft und bunt: Kleinkunst in Klagenfurt

...die Stadtrichter im Mittelalter von den Bürgern gewählt wurden? Stadtrichter heute werden ebenfalls gewählt: Wer Talent für die Bühne und für die Organisation mitbringt, muss dies beweisen – als Gast, als Proband und danach als Aspirant. Wird im Verein stets für ihn gestimmt, kann er bleiben und trägt das Ornat.