Schwanenstädter Anwalt gegen Salzburger Sportchef

Der eine ist im Brotberuf Jurist und Teilhaber in einer Schwanenstädter Anwaltskanzlei, der andere Sportkoordinator der Stadt Salzburg. Was Urfahr-Kapitän Stefan Wohlfahrt (32) und Vöcklabruck-Urgestein Klemens Kronsteiner (42) jedoch eint, ist eine gemeinsame Vergangenheit: Vor zehn Jahren gewannen der Defensivspezialist und der Superschläger mit ihrem damaligen Klub Kremsmünster den Meistertitel in der Hallen-Bundesliga.