Mega-Projekt wird in nur neun Monaten realisiert

Ein Freudentag“, war für den Welser Bürgermeister Andreas Rabl und Messedirektor Peter Franzmayr der heutige, 30. April. Um kurz nach 14 Uhr erfolgte der offizielle Spatenstich für den Bau der neuen Messehalle 22. Mit einer Investition von 34 Millionen Euro entsteht in nur neun Monaten eine neue Ausstellungsfläche im Ausmaß von 9200 Quadratmetern. Dass eine Umsetzung in so kurzer Zeit möglich ist, hat bereits der Neubau der Halle 21 gezeigt, die 2014 in einer Bauzeit von nur 177 Tagen fertiggestellt wurde.