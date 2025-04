Flutlicht-Verbot gilt für den LASK ab dem 1. Mai

„LASK war in Kenntnis gesetzt“

Hofko sagt zu dieser Thematik: „Der LASK war darüber seit Jahren in Kenntnis gesetzt und kann jederzeit ein neues Projekt, das den gesetzlichen Standard entspricht, einreichen.“ Doch bis das „durch“ ist, sind Flutlicht-Spiele in Pasching verboten. Weshalb die LASK Amateure am Freitag in der Regionalliga gegen Treibach bereits um 18 Uhr zum Anstoß bitten.