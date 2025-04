Junge trinken viel weniger Alkohol als die Alten

Auch interessant:

Am meisten trinken die 50- bis 60-Jährigen. Bei vielen Jungen ist hingegen der rituelle Rausch beim Fortgehen out. „Aktuelle Daten aus der Schülerbefragung ESPAD zeigen uns erfreulicherweise, dass sich der Konsum von Alkohol in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verringert hat“, sagt Rainer Schmidbauer, Leiter des Instituts Suchtprävention, das zu pro mente gehört. 1873 oö. Schüler zwischen 14 und 17 Jahren wurden heuer befragt. Knapp 60 Prozent gaben an, in den vergangen 30 Tagen Alkohol konsumiert zu haben. 22,4% tun dies regelmäßig, sprich mindestens sechsmal pro Monat. Ein Viertel gab an, mindestens einmal im abgefragten Zeitraum einen Rausch gehabt zu haben.