Tag der Arbeit, ganz viel Brauchtum & Nostalgie

Der 1. Mai gilt traditionell nicht nur als Tag der Arbeit, sondern als jener Tag, an dem in Österreich die Maibäume „wachsen“. Beim händischen Aufstellen kann man etwa in Bad Ischl mit dabei sein. In der Kaiserstadt wird auch das Salzkammergut Mariensingen veranstaltet. Heiß her geht es beim Innviertler Maitanz in Ort im Innkreis. Und zum Maikirtag nach Steinbach an der Steyr ist eine nostalgische Anreise möglich.