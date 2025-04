Kostendruck trifft auch Flugzeugzulieferer voll

Die im Anschluss an den Fake-President-Incident in China sichergestellten Gelder in Höhe von 10,8 Millionen Euro, die Ende März von der Republik Österreich an die FACC zurück überwiesen wurden, waren beim Unternehmen als Forderung gebucht. Die Rückführung des Geldes war somit nicht ergebniswirksam. Der Betrug, bei dem die Kriminellen per E-Mail vorgegangen waren, hatte sich Ende 2015 zugetragen.