Postauto nach Kündigung sechs Monate behalten

Höchst kurios klang jener Vorwurf, dem sich ein Innviertler Pakistani und drei Mitangeklagte am Montag am Landesgericht Ried/I. stellen mussten. Der Pakistani war zwar aus dem Dienst bei der Österreichischen Post ausgeschieden, habe aber sein knallgelbes Dienstauto behalten – für mehr als sechs Monate. Die Anklage ging noch weiter: Auch die Tankkarte soll er nicht zurückgegeben und so in 126 Tankvorgängen rund 12.000 € Kosten verursacht haben.