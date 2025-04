Warum nun die größte Matte der Welt in Linz liegt

Was für ein rot-weiß-roter Rekord! Die 4 x 400m Mixed-Staffel der TGW Zehnkampf Union in der Besetzung Alex Heinz, Nicole Prauchner, Julius Rudorfer und Susi Gogl-Walli rannte bei den Landesmeisterschaften am Wochenende 3:30,27 min. Womit im Transdanubia Athletik Sport Zentrum in der Linzer Wieninger Straße die Freiluft-Saison der OÖ-Leichtathleten furios startete, unter denen für die Stabhochspringer nun auf der neuen Anlage am Areal der pädagogischen Hochschule am Freinberg ein Matten-Monster liegt!