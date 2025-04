Gesuchter Drogenboss (39) in der Türkei verhaftet

Im Linienflug nach Österreich

In weiterer Folge konnte in Zusammenarbeit mit Verbindungsbeamten in Ankara und Istanbul erreicht werden, dass der 39-Jährige am 29. August 2024 von den türkischen Behörden festgenommen und in ein Rückführungszentrum eingeliefert wurde. Darin befand er sich bis zum 29. April 2025. An diesem Tag wurde er unter Begleitung von türkischen Polizisten mittels eines Linienfluges von Istanbul nach Wien-Schwechat überstellt.