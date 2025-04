Eine Million Euro Schulden: E-Lkw-Firma nun pleite

Im ehemaligen MAN-Werk in Oberösterreich war das Projekt mit Volta damals mit vielen Hoffnungen hochgefahren worden. Im April 2023 besuchte die damalige Umweltschutzministerin Leonore Gewessler Steyr und besichtigte die Produktion. Große Pläne wurden geschmiedet: 2027 sollten jährlich 14.000 E-Lkw-Trucks des Modells Volta Zero das Werk in Oberösterreich verlassen. Im Oktober 2023 kam dann als Folge einer Insolvenz das Projekt zum Stehen, Ende Februar 2024 gab’s dann Signale Richtung Neustart, der sich nicht so richtig einstellen wollte.