FPÖ sieht Musks Effizienzbüro DOGE als „Vorbild“

Musk bot sich schon im Wahlkampf Trump an

Musk hatte bereits als Unterstützer von Trumps Wahlkampf angeboten, die Regierungsausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Er brachte selbst den Namen DOGE ins Gespräch – so heißt auch eine einst von ihm popularisierte Digitalwährung. Nach seinem Wahlsieg benannte Trump den US Digital Service im Weißen Haus in den United States DOGE Service um. Bis zuletzt war unklar, ob Musk diesem Gremium formell angehört.