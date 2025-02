In Kärnten leiden viele unter der Pollenallergie

Gräserallergie wird besonders schlimm

Die nächste Gefahr ist die Schwarz-Erle, die in Kärnten von den Erlenblühern am meisten verbreitet ist; vor allem in Mittel- und Ostkärnten. In den Wäldern ist die Belastung geringer, das ergaben Messstationen.“ Wie etwa im Jahr 2023, das ein starkes Pollenjahr war.