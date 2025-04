Der Kaiser, das unangenehme Familienoberhaupt

Der Grund für so viel Strenge: des Kaisers Angst vor Skandalen

Franz Joseph wandte sein Durchgriffsrecht innerhalb der Dynastie ohne Scheu an. Jede Disziplinlosigkeit wurde scharf geahndet: So warf er einige Erzherzöge wegen ihrer Liebesheiraten mit Bürgerlichen aus dem Erzhaus. Der Grund hierfür lag auf der Hand: Das Haus Habsburg konnte sich in der ausklingenden Donaumonarchie keine Skandale leisten. Im Zeitalter der Demokratisierung und der Massenmedien, die trotz Zensur ihre Wege fanden, Hofskandale unter das Volk zu bringen, konnte eine Dynastie nur mehr mit Glaubwürdigkeit, moralisch einwandfreiem Verhalten und Integrität punkten. Der Kaiser duldete nicht, dass einzelne Mitglieder seiner Familie zu Fall brachten, was er selbst durch jahrzehntelanges Pflichtbewusstsein und persönlichen Verzicht aufgebaut hatte – einen tadellosen Ruf.