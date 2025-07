Den Namen Österreich gibt es erst seit 1915

Was war nun „kaiserlich“ und was „königlich“ und was war der Unterschied?

Es wird aber noch komplizierter: Denn die verschiedenen Bedeutungen, die ein amtlich bescheinigtes „k.“ im alten Österreich haben konnte und die sogar öfters, wie bei Robert Musil, zu literarischen Ehren kamen, waren für die staatsrechtliche Unterscheidung von öffentlichen Einrichtungen enorm wichtig. Denn der kleine, aber feine Unterschied in der Schreibweise der verschiedenen „kaiserlichen und königlichen“ Bezeichnungen zeigte an, welche Institutionen jeweils der österreichischen, der ungarischen, oder aber beiden Reichshälfte zugerechnet wurden.