„Die Habsburger“, Folge 3: Neustart der Dynastie

In vielen europäischen Staaten kommt es zu Revolutionen. Auch in Österreich entlädt sich die Unzufriedenheit. In den Vorstädten Wiens entsteht infolge der industriellen Revolution ein Proletariat, das seiner Unzufriedenheit Ausdruck verleiht. In Wien beginnt die Revolution am 13. März 1848. Es ist eine „bürgerliche“ Revolution mit den Kernforderungen Pressefreiheit und Verfassung.