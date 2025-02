„Die Habsburger“, Folge 8: Skandale der Dynastie

„Um die Prostitution abzuschaffen, müsste man die Männer abschaffen!“

In ihrer eigenen Umgebung ist Maria Theresia allerdings nicht so gelassen bei Ehebruch, wie bei ihrer Verbündeten Madame de Pompadour. Als ihr eigener Ehemann fremdgeht, kompensiert Maria Theresia ihre große Kränkung über die Untreue ihres geliebten „Mäusls“ mit drakonischen Maßnahmen – allerdings gegenüber ihren Untertanen: Österreichs Landesmutter sagt dem außerehelichen Geschlechtsverkehr den Kampf an.