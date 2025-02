„Das ist leider die Grundmentalität in Österreich“

Nach dem 1:3 gegen Schlusslicht Altach war der sonst so gelassene Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner ziemlich sauer. Was er anprangerte: In den letzten 20 Minuten hatten die Vorarlberger das Ergebnis situations-elastisch verwaltet und waren mehr auf dem Rasen gelegen, als sich aufrecht zu wehren.