70 Hotelgäste mussten wegen Rauch evakuiert werden

Auf Terrasse gebracht

Die Hotelleitung reagierte rasch und richtig, denn beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle 70 Hotelgäste im Freien auf der Terrasse in Sicherheit. „Der Brennraum des Heizkessels wurde ausgeräumt und die Glutstöcke im Freien gelöscht. Anschließend wurde der Heizraum sowie das Treppenhaus mit dem Akkulüfter rauchfrei gemacht“, heißt es im Einsatzbericht der FF Altmünster.