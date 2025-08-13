70 Hotelgäste mussten wegen Rauch evakuiert werden

Auf diese Urlaubsattraktion hätten die Hotelgäste in einem Betrieb in Altmünster (OÖ) wohl gerne verzichtet. Am Mittwoch kurz nach Mitternacht wurden sie aus ihren Betten geholt und mussten das Haus schnell verlassen. Der Grund: Das Stiegenhaus war völlig verraucht.
Kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr Altmünster zu einem Brandverdacht in einem örtlichen Hotel aus. Wegen einer Fehlfunktion in der Heizungsanlage verbrannte das Heizgut nicht vollständig, sondern gloste vor sich hin. Es entstand dichter Rauch, der sich schnell durch das ganze Treppenhaus zog.
Auf Terrasse gebracht
Die Hotelleitung reagierte rasch und richtig, denn beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle 70 Hotelgäste im Freien auf der Terrasse in Sicherheit. „Der Brennraum des Heizkessels wurde ausgeräumt und die Glutstöcke im Freien gelöscht. Anschließend wurde der Heizraum sowie das Treppenhaus mit dem Akkulüfter rauchfrei gemacht“, heißt es im Einsatzbericht der FF Altmünster.
Um 3 Uhr früh war der Einsatz beendet, das Hotel ging wieder in den Normalbetrieb über und die Gäste konnten endlich ins Bett gehen.
