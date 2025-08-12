Vorteilswelt
LIVA-Chefs

Lautstark auf neuen Wegen am ersten Arbeitstag

Oberösterreich
12.08.2025 09:30
Der Künstler und der Zahlenmensch: Norbert Trawöger (li.) und Kai Liczewski
Der Künstler und der Zahlenmensch: Norbert Trawöger (li.) und Kai Liczewski(Bild: Wenzel Markus)

Nach den Skandalen im Vorjahr steht das Brucknerhaus Linz vor einem Neustart. Ab Montag, 18. August übernimmt ein neues Führungsduo: Musiker Norbert Trawöger und Betriebswirt Kai Liczewski. Wie wird sich das ungleiche Duo zusammenraufen? Schon am Beginn setzen sie ein ungewöhnliches, gemeinsames Signal.

Ein Visionär und Künstler muss sich mit einem beinharten Zahlen-Manager zusammenraufen – das beschreibt die Herausforderung, der sich der Musiker Norbert Trawöger und der Betriebswirt Kai Liczewski stellen wollen, wir haben bereits darüber berichtet.

Das ungewöhnliche Paar tritt am Montag, 18. August, als neue Doppelspitze der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) an. Ihre Mission ist klar: Nach Skandalen müssen sie die künstlerische und organisatorische Zukunft der LIVA – zu der Brucknerhaus, Posthof und zahlreiche Sportstätten gehören – neu gestalten und weiterentwickeln. Dabei fassen sie unkonventionelle, „neue Wege“ ins Auge.

Stadt-Spaziergang mit Musik
Und das machen sie an ihrem ersten Arbeitstag gleich lautstark sichtbar: Die beiden laden am Montag anlässlich ihres Dienstantritts zu einem Kickoff-Spaziergang ein. Dieser wird musikalisch begleitet von SchlagwerkerInnen der Linzer Klangwolke.

Jeder kann mitwandern. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Eingang des Musiktheaters Linz. Alle sind dazu eingeladen, den Weg von dort aus durch die Stadt zum Brucknerhaus Linz gemeinsam zu gehen. Unterwegs werden einige Stopps bei Kulturinstitutionen eingelegt. Um 9.30 Uhr wird der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer das neue Führungsduo im Alten Rathaus empfangen. Danach geht es weiter zum Brucknerhaus Linz.


Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

