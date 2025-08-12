Lautstark auf neuen Wegen am ersten Arbeitstag

Jeder kann mitwandern. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Eingang des Musiktheaters Linz. Alle sind dazu eingeladen, den Weg von dort aus durch die Stadt zum Brucknerhaus Linz gemeinsam zu gehen. Unterwegs werden einige Stopps bei Kulturinstitutionen eingelegt. Um 9.30 Uhr wird der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer das neue Führungsduo im Alten Rathaus empfangen. Danach geht es weiter zum Brucknerhaus Linz.





