51 Prozent mehr E-Autos zugelassen als im Vorjahr

„Der heimische Automarkt ist derzeit sehr positiv für alle Marken, die es richtig machen. Das Geschäft ist absolut zufriedenstellend, auch bei den Vollelektrischen ist BMW sehr gut aufgestellt“, meint Peter Krenmayr, Verkaufsleiter bei BMW Höglinger-Denzel in Linz. Die Branche hat allen Grund zur Freude: So wurden von Jänner bis Juli 2025 bereits 26.602 Neuwagen in Oberösterreich angemeldet – ein stolzer Anstieg um elf Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr (23.693 Erstzulassungen).



Der Juni war am besten

Mit Abstand am stärksten war in beiden Jahren der Juni mit 4654 registrierten Neuwagen 2025, und 4466 im Vorjahr. „Die Stimmung am Markt ist sehr positiv. Es gibt mittlerweile viele vollelektrische Angebote unter 30.000 Euro, was für viele den Wechsel attraktiv macht“, weiß Adolf Seifried, Obmann für Autohandel bei der Wirtschaftskammer OÖ.