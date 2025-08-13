Die Stadt wächst – doch eine Gruppe zieht weg

Negative Wanderungsbilanz der Österreicher

Bei den Nichtösterreichern sei das Bild hingegen umgekehrt: 49.246 Zuzügen stünden 37.014 Wegzüge gegenüber. „Die negative Wanderungsbilanz der Österreicher wird von der positiven Bilanz bei den Nichtösterreichern überdeckt“, kritisiert Hajart. „Gemäß der Argumentation des Bürgermeisters würde das bedeuten, dass Linz bei der österreichischen Bevölkerung an Attraktivität verliert.“

Als eine Ursache für diese Entwicklung sieht er das unzureichende Angebot an leistbarem Wohnen – insbesondere für junge Familien. „In Linz wurden und werden zu wenige Wohnmöglichkeiten gebaut, die auch für Österreicher attraktiv sind.“