Riesen Suchaktion, doch der Vermisste war ganz nah

„Jeder hat das Recht auf einen Hausarzt“
Lage nicht tragbar
In Kallham (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich lief am Montagabend eine großangelegte Suchaktion nach einem abgängigen Mann. Elf Feuerwehren standen im Einsatz. Schließlich tauchte der 47-Jährige gegen 23 Uhr im Nahbereich des Wohnhauses der Familie auf.
Der Vater des Vermissten hatte um 19 Uhr Alarm geschlagen, weil sein 47-jähriger Sohn seit 10 Uhr vormittags verschwunden war. Hintergrund dürfte eine psychische Erkrankung sein. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Gegen 23 Uhr gab es Entwarnung
Der Abgängige hatte sich im Nahbereich des elterlichen Wohnhauses aufgehalten und wurde dort entdeckt. Nach gutem Zureden der Nachbarin ließ er sich in die Psychiatrie mitnehmen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.