„Jeder hat das Recht auf einen Hausarzt“

Oberösterreich hat historisch die geringste Vertragsarztdichte österreichweit. Nachdem immer mehr Menschen ohne Versorgung dastehen, geht Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) auf die Barrikaden.
Anton Burgstaller leidet an einer chronisch-entzündlichen Gelenkerkrankung und braucht seine Spritze. Doch sein Hausarzt, der ihm das monatliche Rezept ausgestellt hat, ist in Pension gegangen und der 55-Jährige steht „alleine“ da. Kein Arzt übernimmt ihn, überall ist Aufnahmestopp (die „Krone“ berichtete). Was nicht nur Familie Burgstaller, sondern auch Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander wütend macht. „Die Situation ist nicht tragbar. Wir brauchen eine Trendwende in der haus- und fachärztlichen Versorgung. Die Gesundheitskasse steht hier in der Verantwortung und muss endlich in die Gänge kommen, denn jede und jeder hat ein Recht auf einen Hausarzt.“
Die Gesundheitskasse steht hier in der Verantwortung und muss endlich in die Gänge kommen.
Christine Haberlander, Lh-Stv
Bild: Land OÖ
Oberösterreich ist Schlusslicht
Oberösterreich hat historisch die geringste Vertragsarztdichte österreichweit. Bei uns kommen 66,8 Mediziner auf 100.000 Einwohner, während im Burgenland diese Quote 86,1 beträgt. Eine Folge dessen ist, dass Oberösterreich gleichzeitig die höchste Krankenhaushäufigkeit aufweist. Mehr als 3,6 Millionen ambulante Patienten wurden letztes Jahr in unseren Spitälern versorgt. Jeder Einwohner war 2024 also im Durchschnitt 2,4 mal im Spital.
So auch Herr Burgstaller, dessen Ausweg das Krankenhaus war, um sein Rezept zu bekommen. Dort war er aber eigentlich fehl am Platz. „Aus meiner Erfahrung könnten bis zu 25 Prozent unserer Patienten in der Notaufnahme auch von niedergelassenen Ärzten behandelt werden“, so Gregor Lindner, Primar der Notfallambulanz am KUK.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.