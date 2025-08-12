„Jeder hat das Recht auf einen Hausarzt“

Oberösterreich ist Schlusslicht

Oberösterreich hat historisch die geringste Vertragsarztdichte österreichweit. Bei uns kommen 66,8 Mediziner auf 100.000 Einwohner, während im Burgenland diese Quote 86,1 beträgt. Eine Folge dessen ist, dass Oberösterreich gleichzeitig die höchste Krankenhaushäufigkeit aufweist. Mehr als 3,6 Millionen ambulante Patienten wurden letztes Jahr in unseren Spitälern versorgt. Jeder Einwohner war 2024 also im Durchschnitt 2,4 mal im Spital.

So auch Herr Burgstaller, dessen Ausweg das Krankenhaus war, um sein Rezept zu bekommen. Dort war er aber eigentlich fehl am Platz. „Aus meiner Erfahrung könnten bis zu 25 Prozent unserer Patienten in der Notaufnahme auch von niedergelassenen Ärzten behandelt werden“, so Gregor Lindner, Primar der Notfallambulanz am KUK.