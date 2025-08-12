Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewalt und Drogen

124 Kinder wurden 2024 ihren Eltern abgenommen

Oberösterreich
12.08.2025 15:38
Gewalt ist einer der Hauptgründe für Kindesabnahmen.
Gewalt ist einer der Hauptgründe für Kindesabnahmen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

In Oberösterreich gibt es derzeit 460 Pflegefamilien, der Bedarf ist sogar größer. Denn die Kinder- und Jugendhilfe ist viel Arbeit mit überforderten oder sogar gewalttätigen Eltern und verhaltensauffälligen Kindern. Das zeigt die Bilanz für das abgelaufene Jahr.

0 Kommentare

Die heile Familie ist für viele Kinder leider nur eine Illusion. Das zeigt auch die Bilanz der Kinder- und Jugendhilfe OÖ für das Jahr 2024. „Unsere Kinder und Jugendlichen gestalten die Zukunft – ihre Unterstützung ist unsere zentrale Aufgabe“, stellte Jugend-Landesrat Martin Winkler (SPÖ) fest. Deshalb sei es auch wichtig, Kindern ein sicheres Umfeld zu bieten. Das sei aber leider nicht immer in den eigenen Familien möglich.

Viele Fälle untersucht
Im abgelaufenen Jahr gab es in Oberösterreich 6517 Abklärungen. Hier wird allen Hinweisen, dass womöglich das Wohlergehen eines Kindes gefährdet ist, nachgegangen. Bei knapp einem Fünftel war dies auch wirklich der Fall, die Behörde schritt ein. Und in 1,9 Prozent der Fälle wurde am Ende ein Kind aus einer Familie genommen. In absoluten Zahlen waren das 124 Kinder, die bei Pflegefamilien oder in Einrichtungen untergebracht wurden.

Zu wenig Pflegeeltern
„Natürlich würden wir gerne jedes Kind in eine Pflegefamilie geben“, sagt die Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, Theresia Schlöglmann. Derzeit gibt es 460 solcher Familien, es müssen aber 1520 Kinder betreut werden.

Zitat Icon

Internetsucht ist etwas, was in den vergangenen Jahren ganz stark zugenommen hat. Es gibt Kinder, die gar nicht mehr rausgehen.

Theresia Schlöglmann, Leiterin Abteilung Kinder- und Jugendhilfe Land OÖ.

Klassische Gründe für ein Einschreiten der Behörden sind Gewalt und Drogen, aber auch Überforderung der Eltern – etwa wenn das Kind internetsüchtig ist und nicht mehr in die analoge Welt zurück will.

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
215.724 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.960 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
121.489 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1135 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1056 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
953 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Oberösterreich
Gewalt und Drogen
124 Kinder wurden 2024 ihren Eltern abgenommen
Bello biss Radler
Besitzer sah nicht ein, dass Hund gefährlich ist
Krone Plus Logo
Spastikerin erzählt
Diese Liebe überwindet einfach jedes Hindernis
Lage nicht tragbar
„Jeder hat das Recht auf einen Hausarzt“
Um 23 Uhr entdeckt
Riesen Suchaktion, doch der Vermisste war ganz nah
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf