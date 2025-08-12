124 Kinder wurden 2024 ihren Eltern abgenommen

Viele Fälle untersucht

Im abgelaufenen Jahr gab es in Oberösterreich 6517 Abklärungen. Hier wird allen Hinweisen, dass womöglich das Wohlergehen eines Kindes gefährdet ist, nachgegangen. Bei knapp einem Fünftel war dies auch wirklich der Fall, die Behörde schritt ein. Und in 1,9 Prozent der Fälle wurde am Ende ein Kind aus einer Familie genommen. In absoluten Zahlen waren das 124 Kinder, die bei Pflegefamilien oder in Einrichtungen untergebracht wurden.