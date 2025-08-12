124 Kinder wurden 2024 ihren Eltern abgenommen

In Oberösterreich gibt es derzeit 460 Pflegefamilien, der Bedarf ist sogar größer. Denn die Kinder- und Jugendhilfe ist viel Arbeit mit überforderten oder sogar gewalttätigen Eltern und verhaltensauffälligen Kindern. Das zeigt die Bilanz für das abgelaufene Jahr.
Die heile Familie ist für viele Kinder leider nur eine Illusion. Das zeigt auch die Bilanz der Kinder- und Jugendhilfe OÖ für das Jahr 2024. „Unsere Kinder und Jugendlichen gestalten die Zukunft – ihre Unterstützung ist unsere zentrale Aufgabe“, stellte Jugend-Landesrat Martin Winkler (SPÖ) fest. Deshalb sei es auch wichtig, Kindern ein sicheres Umfeld zu bieten. Das sei aber leider nicht immer in den eigenen Familien möglich.
Viele Fälle untersucht
Im abgelaufenen Jahr gab es in Oberösterreich 6517 Abklärungen. Hier wird allen Hinweisen, dass womöglich das Wohlergehen eines Kindes gefährdet ist, nachgegangen. Bei knapp einem Fünftel war dies auch wirklich der Fall, die Behörde schritt ein. Und in 1,9 Prozent der Fälle wurde am Ende ein Kind aus einer Familie genommen. In absoluten Zahlen waren das 124 Kinder, die bei Pflegefamilien oder in Einrichtungen untergebracht wurden.
Zu wenig Pflegeeltern
„Natürlich würden wir gerne jedes Kind in eine Pflegefamilie geben“, sagt die Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, Theresia Schlöglmann. Derzeit gibt es 460 solcher Familien, es müssen aber 1520 Kinder betreut werden.
Internetsucht ist etwas, was in den vergangenen Jahren ganz stark zugenommen hat. Es gibt Kinder, die gar nicht mehr rausgehen.
Theresia Schlöglmann, Leiterin Abteilung Kinder- und Jugendhilfe Land OÖ.
Klassische Gründe für ein Einschreiten der Behörden sind Gewalt und Drogen, aber auch Überforderung der Eltern – etwa wenn das Kind internetsüchtig ist und nicht mehr in die analoge Welt zurück will.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.