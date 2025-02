Das war die letzte Krönung bei den Habsburgern

Bereits fünf Wochen nach Kaiser Franz Josephs Tod fand am 30. Dezember 1916 die Krönung von Kaiserin Karl und Kaiserin Zita zum König und zur Königin von Ungarn statt. Für die „schnelle“ Krönung gab es mehrere Gründe. Der wichtigste davon beruhte auf der alten ungarischen Verfassung: Im Jahr 1791 wurde festgelegt, dass sich ein ungarischer König innerhalb von sechs Monaten krönen lassen muss. Denn anders als in Österreich konnte ein Herrscher in Ungarn nur mit einer Krönung seine Macht legitimieren. Bei der Krönung musste der neue König den Eid auf die ungarische Verfassung ablegen und schwören, sie anzuerkennen und immer zu schützen.