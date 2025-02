Nun lässt auch Lukaschenko US-Bürger frei

Am Dienstag war der US-Bürger Marc Fogel aus russischer Haft entlassen worden und in die USA zurückgekehrt. Im Gegenzug willigte Washington in die Freilassung des in den USA der Geldwäsche mittels Kryptowährungen beschuldigten Russen Alexander Winnik ein. Fogel hatte als Lehrer an einer US-Schule in Moskau gearbeitet. Er war 2021 festgenommen und im Jahr darauf wegen Drogenschmuggels zu 14 Jahren Haft verurteilt worden, weil bei einer Zollkontrolle am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Marihuana und Cannabisöl in seinem Gepäck gefunden worden waren.