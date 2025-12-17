Drei Festnahmen nach Insolvenz von Solarfirmen

Ermittlungen gegen 27 Beschuldigte

Das Firmengeflecht ist schon länger mit Betrugsvorwürfen konfrontiert, die WKStA ermittelt mittlerweile gegen 27 Beschuldigte, informierte die Sprecherin weiter. Die drei „mutmaßlichen Drahtzieher“ stehen im Verdacht, ihre „Befugnis als faktische Machthaber bzw. als Mitglied des Verwaltungsrates und Zeichnungsberechtigter auf Geschäftskonten über das Vermögen der Sun Contracting AG zu verfügen, wissentlich missbraucht zu haben, indem sie Geschäftsanteile an der GW Energie Holding GmbH im September 2018 um sechs Millionen Euro kauften“, hieß es im Zeitungsbericht.