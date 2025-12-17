Vorteilswelt
Täter wurden gestört

Mit gestohlenem Auto in Schmuckgeschäft gerast

Niederösterreich
17.12.2025 10:36
Eine ausgelöste Alarmfahndung der Polizei blieb vorerst erfolglos (Symbolfoto).
Eine ausgelöste Alarmfahndung der Polizei blieb vorerst erfolglos (Symbolfoto).(Bild: Markus Tschepp)

Gewaltsamer Einbruch in Loosdorf, Bezirk Melk (NÖ) am Mittwoch gegen 3.30 Uhr. Dort stahlen die Täter ein Auto und rammten damit die Tür eines Schmuckgeschäfts. Sie ließen den Wagen stehen und flüchteten zunächst zu Fuß. Eine Alarmfahndung blieb zunächst erfolglos.

Heftige Szenen spielten sich gegen 3.30 Uhr in Loosdorf im Bezirk Melk ab. In „bewährter Rammbock-Manier“ stahlen vermutlich zwei Täter ein Auto und rasten in die Auslagenscheibe eines Schmuckgeschäfts. In Sekundenschnelle sollen sie Schmuck im Wert von etwa einer halben Million Euro an sich gerafft haben. Dabei wurden sie aber vom Juwelier überrascht. Die Begegnung dürfte die Kriminellen aus dem Konzept gebracht haben. Sie suchten zu Fuß das Weite. 

Untersuchungen laufen
Anders als bei vorherigen Coups ließen sie das Fahrzeug am Tatort zurück. Bisher wurden die hochpreisigen und PS-starken Gefährte von den Kriminellen in Brand gesetzt. Ob eine Verbindung zu der niederländischen Rammbock-Bande besteht, wird derzeit untersucht. Es könnte sich aber auch um Nachahmungstäter handeln.

Täter waren dunkel gekleidet
Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen auf Hochtouren. Wie der Kurier berichtet, verlief eine Alarmfahndung vorerst negativ. Die beiden Männer sollen dunkle Kleidung und eine Stirnlampe getragen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133-30-3333.

