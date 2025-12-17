Mit gestohlenem Auto in Schmuckgeschäft gerast

Heftige Szenen spielten sich gegen 3.30 Uhr in Loosdorf im Bezirk Melk ab. In „bewährter Rammbock-Manier“ stahlen vermutlich zwei Täter ein Auto und rasten in die Auslagenscheibe eines Schmuckgeschäfts. In Sekundenschnelle sollen sie Schmuck im Wert von etwa einer halben Million Euro an sich gerafft haben. Dabei wurden sie aber vom Juwelier überrascht. Die Begegnung dürfte die Kriminellen aus dem Konzept gebracht haben. Sie suchten zu Fuß das Weite.