Auf Bablers Geheiß: Neuer Topjob für Ex-Ministerin

Hammerschmid Bildungsministerin im Kabinett Kern

Nach dem Rücktritt von Werner Faymann als Bundeskanzler im Mai 2016 wurde Hammerschmid von Faymann-Nachfolger Christian Kern als Ministerin für Bildung und Frauen in sein Regierungsteam geholt (am 1. Juli 2016 gingen auf Grund eines Bundesgesetzes die Frauen- und Gleichstellungsagenden auf die Gesundheitsministerin über). Mit der Übernahme des Ministeramtes nahm sie auch die SPÖ-Parteimitgliedschaft an.