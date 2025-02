In Russland inhaftierter Amerikaner freigelassen

„Zeichen des guten Willens“ in Moskau

US-Präsident Donald Trump, Witkoff und weitere Berater hätten mit Moskau einen „Austausch“ ausgehandelt, der ein „Zeichen des guten Willens“ seitens der Russen sei, so das Weiße Haus. Man werte dies als „ein Zeichen dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden“. Washington nannte keine weiteren Details.