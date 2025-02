Experte zu Trump-Putin-Telefonat: „apokalyptisch“

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin wegen Verhandlungen zu einer Waffenruhe in der Ukraine telefoniert hat, herrscht in Europa weitgehend Ratlosigkeit und Entsetzen. Das Gespräch sei über die Köpfe der Ukraine und der EU hinweg geführt worden, der Münchner Militär-Experte Carlo Masala sieht darin „ein apokalyptisches Szenario“. Im Kreml hingegen wird gejubelt.