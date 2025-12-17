Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In die Irre geführt

Kein freier Parkplatz in „leerer“ Tiefgarage

Niederösterreich
17.12.2025 11:00
Angeblich freie Stellflächen locken in die Karmeliterhof-Garage im Herzen von St. Pölten. Doch ...
Angeblich freie Stellflächen locken in die Karmeliterhof-Garage im Herzen von St. Pölten. Doch im Inneren gibt es sie nicht.(Bild: Thomas Werth, Krone KREATIV)

Diese Anzeigetafel sorgt für Ärger unter Autofahrern in St. Pölten (NÖ): Denn sie lockt mit vermeintlich freien Stellplätzen in die Tiefgarage, die es aber gar nicht gibt.

0 Kommentare

Autofahrer kennen das Problem: Die Suche nach einem Parkplatz gehört zu den mühsamsten Situationen im Stadtverkehr. Umso attraktiver sind Tiefgaragen, die mit digitalen Anzeigen signalisieren: „Bei mir sind noch reichlich Stellplätze frei. Fahr rein!“ Wie es auch jene Anzeigentafel bei der Tiefgarage Karmeliterhof in St. Pölten tut.

„Unter falscher Voraussetzung“
Das Problem: Die angezeigte Zahl stimmt mit den tatsächlich freien Plätzen nicht überein. Im Gegenteil: Sie hat mit der Realität rein gar nichts zu tun. Die „Krone“ berichtete über die Problematik schon vor einem halben Jahr: Denn auch leere, aber eigentlich reservierte Dauerstellplätze werden außen als freie Parkflächen angepriesen.

Von den bis zu 60 vermeintlich vorhandenen Plätzen steht aber mitunter keiner tatsächlich zur Verfügung. „Hier wird man unter falscher Voraussetzung umsonst hineingelockt“, ärgerten sich damals schon Autolenker.

Der Parkplatz wird als frei gekennzeichnet (grünes Licht), obwohl er eigentlich vermietet ist ...
Der Parkplatz wird als frei gekennzeichnet (grünes Licht), obwohl er eigentlich vermietet ist (siehe Schild hinten).(Bild: Thomas Werth, Krone KREATIV)

Betreiber verspricht Lösung
Der Betreiber der Tiefgarage hatte das auf Schäden an der Schrankenanlage bei der Einfahrt zurückgeführt, die von Autofahrern verursacht worden seien und die Zählung beeinträchtigten. Doch am Problem hat sich bis dato nichts geändert. Weiterhin suchen teilweise ein Dutzend Lenker gleichzeitig nach nicht vorhandenen Parkplätzen.

Und der Betreiber? Er nennt wieder defekte Schrankenanlagen als Hauptbegründung, um dann aber doch auch das Problem mit den reservierten Stellflächen zuzugeben. „Wir arbeiten schnellstmöglich an einer Lösung“, betont man.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
375.853 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.192 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.356 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf