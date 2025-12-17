Kein freier Parkplatz in „leerer“ Tiefgarage

Diese Anzeigetafel sorgt für Ärger unter Autofahrern in St. Pölten (NÖ): Denn sie lockt mit vermeintlich freien Stellplätzen in die Tiefgarage, die es aber gar nicht gibt.
Autofahrer kennen das Problem: Die Suche nach einem Parkplatz gehört zu den mühsamsten Situationen im Stadtverkehr. Umso attraktiver sind Tiefgaragen, die mit digitalen Anzeigen signalisieren: „Bei mir sind noch reichlich Stellplätze frei. Fahr rein!“ Wie es auch jene Anzeigentafel bei der Tiefgarage Karmeliterhof in St. Pölten tut.
„Unter falscher Voraussetzung“
Das Problem: Die angezeigte Zahl stimmt mit den tatsächlich freien Plätzen nicht überein. Im Gegenteil: Sie hat mit der Realität rein gar nichts zu tun. Die „Krone“ berichtete über die Problematik schon vor einem halben Jahr: Denn auch leere, aber eigentlich reservierte Dauerstellplätze werden außen als freie Parkflächen angepriesen.
Von den bis zu 60 vermeintlich vorhandenen Plätzen steht aber mitunter keiner tatsächlich zur Verfügung. „Hier wird man unter falscher Voraussetzung umsonst hineingelockt“, ärgerten sich damals schon Autolenker.
Betreiber verspricht Lösung
Der Betreiber der Tiefgarage hatte das auf Schäden an der Schrankenanlage bei der Einfahrt zurückgeführt, die von Autofahrern verursacht worden seien und die Zählung beeinträchtigten. Doch am Problem hat sich bis dato nichts geändert. Weiterhin suchen teilweise ein Dutzend Lenker gleichzeitig nach nicht vorhandenen Parkplätzen.
Und der Betreiber? Er nennt wieder defekte Schrankenanlagen als Hauptbegründung, um dann aber doch auch das Problem mit den reservierten Stellflächen zuzugeben. „Wir arbeiten schnellstmöglich an einer Lösung“, betont man.
