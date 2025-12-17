Kein freier Parkplatz in „leerer“ Tiefgarage

„Unter falscher Voraussetzung“

Das Problem: Die angezeigte Zahl stimmt mit den tatsächlich freien Plätzen nicht überein. Im Gegenteil: Sie hat mit der Realität rein gar nichts zu tun. Die „Krone“ berichtete über die Problematik schon vor einem halben Jahr: Denn auch leere, aber eigentlich reservierte Dauerstellplätze werden außen als freie Parkflächen angepriesen.