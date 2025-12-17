Ex-Ferrari-Boss schimpft über Hamilton und Vettel

„… dann ist Schluss“

„Sebastian Vettel hat solche Dossiers ebenfalls verschickt“, verrät Maurizio Arrivabene im Gespräch mit Sky Italia. „Er schrieb, sprach und teilte alles mit.“ Was laut dem Italiener jedoch „fast nutzlos“ sei: „Ich will nichts Schlechtes über Sebastian sagen, aber jeder sollte sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern.“ Deutliche Worte!