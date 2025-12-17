„Ein Desaster“: Schumacher stimmt Helmut Marko zu

„Nicht so nett“

In puncto Timing hätte der langjährige Motorsport-Berater der Bullen jedoch mehr Feingefühl zeigen können. „Mir persönlich wäre es lieber gewesen, er hätte es zu der Zeit gemacht, als er noch da war, in Amt und Würden war“, findet Schumacher. Nun gegen den ehemaligen Arbeitgeber nachzutreten, sei ein „ein bisschen schade“ und „eigentlich nicht so nett.“