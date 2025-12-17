Vorteilswelt
Vater feiert „Wunder“

Deutscher bricht irre NHL-Schallmauer

Eishockey
17.12.2025 11:29

Der nächste Meilenstein! Leon Draisaitl (30) schnellt in der besten Eishockey-Liga der Welt (NHL) von Erfolg zu Erfolg. In der „Krone“ feiert sein Vater Peter die nächste Marke des Deutschen ...

0 Kommentare

„Wir sind so stolz auf unseren Jungen! Ich weiß noch, wie er in Amerika sein erstes Tor geschossen hat, als wäre es gestern gewesen. Nun sind es 1000 Punkte – der Wahnsinn“, schießt es aus Peter Draisaitl heraus.

Leon Draisaitl feiert den 1000. Punkt in der Kabine im Tshirt der Kollegen.
Leon Draisaitl feiert den 1000. Punkt in der Kabine im Tshirt der Kollegen.(Bild: Zvg)

Der war selbst in Köln eine Eishockey-Legende als Spieler der Kölner Haie, ist bis heute Funktionär, war u.a. auch Trainer in Bratislava und ist so ausgewiesener Experte.

Stanley Cup als nächstes Ziel für Leon Draisaitl
Natürlich hat er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitbekommen, wie Leon beim 6:4 der Edmonton Oilers bei den Pittsburgh Penguins gleich an vier der Treffer seiner Mannschaft beteiligt war und so die Scorerpunkte 1.000, 1.001, 1.002 und 1.003 sammelte. Draisaitl ist somit der 103. Spieler im 1000er-Klub der NHL und der fünfte in der Franchise-Geschichte der Oilers. Gleichzeitig der fünftschnellste Nicht-Nordamerikaner, der diese Marke erreicht hat.

Sein Heimatverein in Köln feiert Leon ab. „Wir ziehen den Hut, lieber Leon!“, schreiben die Haie als Gratulation in den sozialen Netzwerken dazu, „In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erreichte der ehemalige Junghai und Kölsche Jung Leon Draisaitl seinen 1.000. (!) Punkt in der NHL. WAHNSINN!“

Und weiter: „Standesgemäß erzielte er beim Sieg seiner Oilers gleich vier Punkte, wurde bester Spieler des Spiels und steht nun bei 1.003 Punkten.“

„Wie ein Wunder“
Im Januar wird es ein Familientreffen geben, dann kann auch Peter seinem Sohnemann gratulieren. Nach dem Meilenstein gibt es nun eigentlich nur noch ein Ziel, das das alles toppen kann, weiß er: „Eine solche Zahl, das ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich, wie ein Wunder. Jetzt zählt nur noch der Gewinn der Meisterschaft, des Stanley Cups, alles andere geriete dann in den Hintergrund!“

Markus Krücken
Markus Krücken
