Ungeschlagener Box-Weltmeister beendet Karriere

Jagd nach „diesem Gefühl“

„Ich habe mein ganzes Leben lang nach etwas gejagt“, posaunt Crawford. „Nicht nach Gürteln, nicht nach Geld, nicht nach Schlagzeilen. Sondern nach diesem Gefühl – wenn die Welt an dir zweifelt und du immer wieder auftauchst und alle eines Besseren belehrst.“ Nun zieht er einen Schlussstrich.