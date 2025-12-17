Ungeschlagener Box-Weltmeister beendet Karriere

Aus und vorbei: Box-Champion Terence Crawford beendet ungeschlagen seine Karriere!
„Ich ziehe mich aus dem Wettkampfsport zurück – nicht, weil ich mit dem Kämpfen fertig bin, sondern weil ich eine andere Art von Kampf gewonnen habe“, verkündet der 38-jährige US-Amerikaner in einem Video in den sozialen Medien. „Den Kampf, bei dem man zu seinen eigenen Bedingungen abtritt.“
Crawford hat eine einzigartige sportliche Laufbahn hinter sich. Im Laufe seiner Karriere wurde er Weltmeister in fünf Gewichtsklassen. Seit 2008 bestritt er 42 Profikämpfe, keinen verlor er.
Jagd nach „diesem Gefühl“
„Ich habe mein ganzes Leben lang nach etwas gejagt“, posaunt Crawford. „Nicht nach Gürteln, nicht nach Geld, nicht nach Schlagzeilen. Sondern nach diesem Gefühl – wenn die Welt an dir zweifelt und du immer wieder auftauchst und alle eines Besseren belehrst.“ Nun zieht er einen Schlussstrich.
