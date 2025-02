Nach neun Jahren küsste Trio das „Kult-Pub“ wach

Vor neun Jahren gingen in der „Waschrumpl“ in Aichkirchen die Lichter aus. Die Suche nach einem neuen Pächter blieb lange erfolglos. Letztes Jahr begannen drei Gemeinderäte mit einer intensiven Bewerbung des in den 1990er Jahren eröffneten Lokals. Dank eines „Probesitzens“ fanden sie einen neuen Pub-Chef.