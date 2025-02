CPJ-Bericht: Höchststand an getöteten Journalisten

Im vergangenen Jahr sind einer Studie zufolge so viele Journalisten getötet worden wie noch nie. Mindestens 124 Reporter in 18 Ländern seien ums Leben gekommen, teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) am Mittwoch mit. Dies sei ein Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 30 Jahren. „Heute ist die gefährlichste Zeit, um Journalist zu sein“, sagte Geschäftsführerin Jodie Ginsberg.