Israel: Getötete Journalisten waren Terroristen

Reporter wollten über Bombenanschläge in „humanitärer Zone“ berichten

Die beiden Reporter waren am Sonntag mit anderen Journalisten in einem Auto zwischen Khan Younis und Rafah unterwegs gewesen, als sie in ihrem Wagen angegriffen wurden. Das Gebiet Moraj nordöstlich von Rafah war von der israelischen Armee als „humanitäre Zone“ ausgewiesen worden - dennoch war es Berichten zufolge dort zu Bombenanschlägen gekommen. Hasma hätte vorgehabt, über die Folgen dieser Angriffe zu berichten. Ein weiterer Journalist, der das Fahrzeug lenkte, wurde bei dem Luftangriff durch die IDF schwer verletzt.