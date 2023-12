Mindestens 17 Journalisten im Nahost-Krieg getötet

„Erschreckend hohe Zahl“

Mit Blick auf Gaza sprach Reporter ohne Grenzen von einer „erschreckend hohen Zahl“: „Mindestens 17 Medienschaffende wurden seit dem 7. Oktober in den Palästinensischen Gebieten - dort ausschließlich im Gazastreifen (13) -, in Israel (1) und im Libanon (3) im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Damit stieg die Gesamtzahl der in diesem Jahr in Kriegsgebieten Getöteten auf 23, gegenüber 20 im Vorjahr.“