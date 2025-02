Hat Herbert Kickl diesen Krieg schon verloren?

Man soll es doch mit den Blauen versuchen – am lautesten kam dieser Ruf während der ÖVP-SPÖ-NEOS-Verhandlungen vonseiten der schwarzen Wirtschaft. Nun, nachdem die Verhandlungen zwischen Blau und Schwarz seit mehr als einem Monat einigungslos laufen, war es ausgerechnet Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, der am Dienstag in die Offensive ging und via „Krone“ voll auf Verhandlungspartner Herbert Kickl zielte, den er im Machtrausch sieht – und nicht regierungsfit.