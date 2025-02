Van der Bellen: „Rasch und endgültig klären“

Scheitern die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen endgültig – oder gibt es doch noch eine Last-Minute-Einigung? Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Am Dienstagnachmittag war FPÖ-Chef Herbert Kickl bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Am Abend folgte schließlich ÖVP-Chef Christian Stocker. Die Stimmung wirkte allerdings nicht sehr rosig und auch aus der Hofburg kamen scharfe Worte – die Ereignisse des Tages im Überblick.