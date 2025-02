Neuwahlen keine Lösung: Zeigt jetzt Verantwortung!

„Denkt ihr Amateure auch an die Bevölkerung?“

So meint etwa ein Poster unter dem Pseudonym FredKeller: „Nach vier Monaten noch immer Diskussionsbedarf. Denkt ihr Amateure eigentlich auch an die Bevölkerung?“ Ein weiterer krone.at-Poster unter dem Namen Sanzona fragt sich: „In unserem Sandkasten wurden Gebiets- und Herrschaftsansprüche innerhalb weniger Minuten erledigt. Da unsere Regierung nur ein großes Sandkastenspiel darstellt – was dauert so lange?“