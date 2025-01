Mutter bangte wieder um Versorgung von Tochter

Kein Rechtsanspruch

Die Bewilligung zur Verlängerung eines Reha-Aufenthalts erfolge in der Regel nur in Ausnahmefällen und für eine Woche, so die ÖGK auf unsere Anfrage. Dafür gebe es keinen Rechtsanspruch und auch keine automatische Regelung. Aus Kulanz habe man der Verlängerung des vierwöchigen Aufenthalts um eine Woche zugestimmt.