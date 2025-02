Erste Liebe lernt man im Freundeskreis kennen

Der Freundeskreis spielt bei der Partnerwahl eine riesen Rolle: Rund 20 Prozent lernten ihre erste, 22 Prozent die aktuelle Liebe so kennen. Mehr als ein Viertel der Befragten sind noch mit ihrer ersten großen Liebe zusammen, jeder Vierte ist aktuell in keiner festen Beziehung, ergab eine aktuelle Umfrage des Linzer IMAS-Instituts angesichts des Valentinstags am Freitag.