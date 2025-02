Gute Noten dank „Jobvermittlung à la Tinder“

Sorgen bereiten allerdings die offenen Stellen in der Wirtschaft, die den Arbeitssuchenden zur Verfügung stehen. Auf 17.620 Arbeitslose, was einer Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent entspricht, kommen 5673 offene Stellen – fast ein Viertel weniger als im Vorjahr. „Unsere Aufgabe ist es, Fachkräfte auszubilden und so Potenziale zu erschließen“, so Wedenig.