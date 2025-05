Kärntner-Liga-Klub muss den Trainer wechseln

In der Regionalliga Mitte will Treibach am Freitag bei der SPG LASK/OÖ Amateure zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Bitter: Neben Anej Kmetic (Bänderverletzung) fehlen auch der gesperrte Lukas Pippan und Martin Lamzari (krank). Die WAC Amateure düsen zu DSV Leoben.